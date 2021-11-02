محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لموسم الشتاء

بحث اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاستعدادات النهائية لمجابهة موسم الأمطار، والتأكيد على جاهزية جميع قطاعات المحافظة المختلفة ووضع آليات محددة وخطة استباقية للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ووكلاء وزارات الري والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين ورؤساء القطاعات ومسئولي شركات المرافق، ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات بالديوان العام، وعدد من مديري الإدارات ذات الصلة.

وتناول الاجتماع التأكيد على جاهزية مختلف القطاعات لمواجهة أي تقلبات جوية خلال فصل الشتاء، واستعداد كل قطاع بوضع الخطة الملائمة للمواجهة، فضلاً عن التدابير التي يجري اتخاذها لمواجهة الأمطار والسيول حال حدوثها.

ووجه محافظ أسيوط جميع الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات برفع حالة الاستعداد لمواجهة الشتاء، والتعامل الفوري مع أي تغييرات مناخية قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، والتأكيد على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات مع ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية؛ للتعامل الفوري مع أي طارئ مطالبًا باستمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات وشبكات ومحطات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية؛ للتأكد من استعدادات تلك البالوعات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وتطهيرها دوريا من القمامة والأتربة.

وأكد ضرورة التنسيق المستمر والتعاون بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة والتنسيق ومع شركة الكهرباء لمراجعه الأسلاك والكابلات المكشوفة، وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين، موجهاً وكيل وزارة الموارد المائية والري باستمرار مراجعة محطات رفع مياه الري ومتابعة أعمال تطهير الترع ومخرات السيول وأن تكون الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية في حالة استعداد تام أية تقلبات جوية، ووضع خطط مدروسة بآليات واضحة لمواجهة أية أحداث طارئة أو ظروف طقس سيئ.

وشدد على مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتجهيز المعدات والمولدات الاحتياطية لروافع وطلمبات الشفط لسحب المياه من التجمعات مع جاهزية فرق التطهير، ومتابعة المحطات بجميع مواقع العمل، ووضع خطط للتعاون بين الهيئات المختلفة وإعداد فرق عمل تكون جاهزة ومستعدة على مدار الـ24 ساعة، وحصر النقاط الساخنة لتجمع مياه الأمطار بالمحافظة، وخطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، والتي يتم الحصول عليها بشكل دائم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.