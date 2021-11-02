 توزيع شتلات خضروات وتقاوي مجانية على ٣٠ مزارعا في سانت كاترين - بوابة الشروق
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توزيع شتلات خضروات وتقاوي مجانية على ٣٠ مزارعا في سانت كاترين

رضا الحصري
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 11:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 11:40 ص

قال الدكتور محمد خليل وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه أجرى زيارة لمدينة سانت كاترين؛ لمتابعة المزارع بها، وحصر المشكلات التي تواجه المزارعين، لتقديم الدعم الفني لهم تشجيعا على التوسع في الزراعة، من خلال استغلال مياه السيول التي يجري تخزينها كل عام في البحيرات والسدود.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، لـ"الشروق"، أنه سيجري توزيع عدد من الشتلات والتقاوي المجانية لنحو ٣٠ مزارعا بمدينة سانت كاترين، بالتنسيق بين المديرية ومجلس المدينة؛ بهدف إحياء نحو ٣٠ صورة زراعية، لتوفير المنتجات الزراعية للسكان والفنادق السياحية.

وأوضح أنه سيجري البدء بتوزيع شتلات وتقاوي محاصيل الموسم الشتوي، ومن أهمها الكانتالوب، والكوسة، والخيار، والطماطم.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري التوسع في المساحة الزراعية بالمدينة، وزراعة محاصيل جديدة مثل الرومان، والتفاح، واللوز، وعين الجمل، والعنب، خاصة أن التربة والمناخ بالمدينة يصلحان لزراعة هذه المحاصيل، مع تقديم الدعم والإرشاد الزراعي للمزارعين باستمرار من خلال القوافل الزراعية.

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