 شيكابالا قبل القمة: أنتظر نتيجة الالتماس .. والزمالك مكتمل الصفوف في غيابي - بوابة الشروق
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شيكابالا قبل القمة: أنتظر نتيجة الالتماس .. والزمالك مكتمل الصفوف في غيابي

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 12:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 12:29 ص

ينتظر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، نتيجة الالتماس الذي تقدم به مسؤولو الفريق الأبيض لتخفيف عقوبته التي حصل عليها بعد مباراة البنك الأهلي في ختام مباريات الدوري بالنسخة الماضية.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": «حصلت على حكم من مركز التسوية، وأنتظر حاليا نتيجة الالتماس الذي تقدم من نادي الزمالك».

وأضاف قائد الفريق الأبيض: «عندما تحدث رئيس الاتحاد أكد أني لم أقوم بأي شيئ إذا لما تم إيقافي ومعاقبتي؟، وضعوا في التقرير الخاص بالمباراة أشياء لم تحدث أو تصدر مني».

وأكمل شيكابالا: «أتمنى أن يتم التراجع عن العقوبة، والزمالك في غيابي مكتمل الصفوف بشكل طبيعي، الفرق الكبرى لن تقف على لاعب».

وأتم: «من يفوز في مباراة القمة لن يحسم الدوري مازالت البطولة طويلة، وأكبر دليل الموسم الماضي لم نكسب الأهلي وحصلنا على اللقب».


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