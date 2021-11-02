انتقد الإعلامي يوسف الحسيني، بعض الفقرات الموجودة ضمن مناهج التربية والتعليم للتوعية بظاهرة التحرش بالأطفال، والتي جاء نص أحدها: «إذا ما تعرضتم لأي أذى فاطلبوا الحماية توا»، قائلًا: «هذا منهج دراسي في حصة القراءة أم منهج توعوي؟ أقول للطفل توًا؟».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين: «أنا لا أقلل من احترامي أو مجهود أي شخص صمم هذا الدرس لكنه لم يبذل الجهد المفترض بذله»، بحسب تعبيره.

وعلق على نص آخر جاءت فيه جملة: «أسرعوا مبتعدين وافرنقعوا على الفور»، بقوله: «أقول لطفل افرنقعوا؟ ده اسمه كلام؟ يجب مراجعة تلك النصوص أكثر من مرة ورؤية المنفذ بالخارج ونمصره وفقا للمجتمع المصري».

وقرأ أحد النصوص للتوعية بظاهرة التحرش بالأطفال والذي حاور الأب فيه الطفل، قائلًا: «الجسد له خصوصية، أنتم تشعرون بالأمان عندما نحتضنكم في أيدينا وتضحكون عندما نرفعكم عاليًا وهي لمسات طيبة، أما اللمسة التي تشعركم بالضيق فهي غير طيبة».

وتابع: «تخيل جار لكم في الشارع وهو شخص مريض نفسي حاضن الواد وأنت تقول له في النص (أنتم تشعرون بالأمان عندما نحتضنكم ونرفعكم عاليًا)، أرجوكم راجعوا تلك النصوص، وفي الدول المتقدمة ليس من حقك أن تقترب من الطفل إلا بعد استئذان الأهل».

وعممت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا على جميع المديريات التعليمية للتنبيه على مديري المدارس بتكليف المعلمين بتوعية الأطفال وخاصة في المرحلة الابتدائية ضد ظاهرة الاختطاف وتفعيل دور لجنة الحماية بالمدرسة، وتخصيص مادة توعوية أثناء طابور الصباح وطرح الموضوع على مجالس الآباء والأمناء والمعلمين لإيجاد الطرق المختلفة لتوعيتهم.