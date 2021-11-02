هيئة تعليم الكبار تكرم محافظة الغربية: حصدت المركز الأول في محو أمية الكبار

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم بمكتبه، الدكتور عاشور العامري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ لتكريم المحافظة لحصولها على المركز الأول في تعليم الكبار، إلى جانب بحث سبل التعاون بين المحافظة والهيئة في المبادرات التعليمية، وخاصةً المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، وذلك بحضور الدكتور حمدي شعبان نائب رئيس جامعة طنطا.

وأشاد رئيس الهيئة بحصول محافظة الغربية على المركز الأول بين محافظات الجمهورية سواءً في تحقيق المستهدف السنوي أو في تحقيق المستهدف في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما أشاد بما يقدمه المحافظ من دعم في تنفيذ مشروعات الهيئة بالغربية بهدف تنمية وتطوير العنصر البشري الذي هو محور التنمية.

وقال محافظ الغربية، إن المحافظة حققت المركز الأول في دور يوليو 2021، وذلك بإجمالي 19631 دارسا ناجحا خلال 3 أشهر بنسبة 322% من المستهدف البالغ 6088 متدربا، كما حققت المحافظة المركز الأول فى مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمركز ومدينة زفتى عن العام 2020-2021، حيث حققت 154% بإجمالي 11780 متدربا من المستهدف بمركز زفتى البالغ 7649 متدربا.

وأشار إلى أن المحافظة قد نفذت العديد من المبادرات بزفتى وعلى رأسها مبادرة "زفتى بلا أمية"، وذلك ضمن خطة المحافظة لتنمية وبناء الإنسان، حيث تم تسليم الشهادات لـ16 ممن اجتازوا امتحانات محو الأمية، كما تم فتح 3437 فصلا لـ11780 مسجلا بالفصول نجح منهم 6596، كما تم تنفيذ 12 قافلة استكتاب لـ812 دارسا.

واخْتُتِمَ اللقاء بتبادل كل من المحافظ ورئيس الهيئة للدروع التذكارية، جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان الذهبي عضو المكتب الفني، ومحمد أبو النبايل مدير الهيئة بالغربية.