وزير البترول: تنفيذ 30 مشروعا لتنمية الحقول باستثمارات 514 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن أنشطة البحث والإنتاج تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال تسويق المناطق الجديدة والواعدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية E.U.G، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة صور المسح السيزمي وزيادة انتاج الحقول المتقادمة بخليج السويس.

وأوضح الملا خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين المنعقد بعنوان "قطاع البترول المصرى بين التحديات والإنجازات"، أن ما تم على مدار السنوات الماضية نفذ بحكمة وعلم من أبناء القطاع، لافتا إلى أنه بعد توقف توقيع اتفاقيات بترولية جديدة خلال الفترة من 2011 حتى اكتوبر 2013، فقد شهدت السبع سنوات الماضية توقيع 99 اتفاقية بترولية وجذب شركات عالمية جديدة فى مجال البحث والإنتاج.

وأشار إلى أنه حتى 30 سبتمبر الماضى تم تنفيذ 30 مشروعا لتنمية الحقول باستثمارات 514 مليار جنيه، موضحا أن قطاع الغاز شهد نموا وصل إلى 25% عام 2018/2019 فى حين بلغ -11% في عام 2015/2016.