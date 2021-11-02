انطلاق بطولة كأس زد للبادل 5 نوفمبر بمشاركة أفضل 8 لاعبين في العالم

تنطلق بطولة كأس زد لرياضة البادل، يومي 5-6 نوفمبر المقبل بمجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد بمشاركة أفضل 8 لاعبين في العالم، وذلك في ضوء حرص النادي على إدخال رياضات جديدة تناسب مختلف الاهتمامات، وتحفيز كافة المراحل العمرية على ممارسة الرياضة.

ويلعب ببطولة كأس زد لرياضة البادل 8 لاعبين مصنفين بقائمة أفضل لاعبين حول العالم، وهم فرناندو بيلاستيجوين المصنف الرابع عالميًا وفرانكو ستوباشوك المصنف السادس وأليكس رويز المصنف رقم 7 وميجيل لامبرتي المصنف رقم 8، وجميعهم من الأرجنتين، بالإضافة لبابلو ليما المصنف الخامس من البرازيل، ومن إسبانيا كلًا من أرتورو كويلو المصنف رقم 9، وخافيير جاريدو المرتبة العاشرة، وجونزالو روبيو.

ويتيح نادي زد الرياضي، للجماهير المهتمين بمتابعة البطولة الدخول مجانًا، وستقام المباريات يومي الجمعة والسبت الموافق 5 و6 نوفمبر المقبل من الساعة 5.30 مساءً حتى 9 مساءً، ومن المنتظر أن يحضر المباريات سفراء من دول إسبانيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك.

وتجمع رياضة البادل بين ثلاث ألعاب وهي الاسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف في القواعد التي تحكمها، وطريقة اللعب، وتتكون اللعبة من أربعة لاعبيين ويتطلب ممارستها، استخدام مضارب صلبة لا تحتوي على أوتار على أرض ملعب أصغر حجمًا من ملعب التنس العادي، وقد انتشرت اللعبة بشكل لافت خلال الفترة الماضية في عدد من الدول.

يذكر أن مجمع ZED الرياضي يمتد على مساحة تصل إلى 10 أفدنة، ومصممًا وفقًا لأحدث المعايير الدولية الرياضية، لتشمل مختلف الرياضات والفعاليات.

ويضم المجمع ملعب لكرة القدم (11 لاعب) تم تصميمه ليقدم أعلى جودة، بالإضافة إلى ملعب كرة خماسية، كما يضم 4 ملاعب لرياضة "بادل" مزودة بالكامل بأحدث التقنيات، إحداهما ملعب بانورامي، و4 ملاعب أخرى للتنس معتمدة من الاتحاد الدولي ITF.

أما بالنسبة لرياضة الإسكواش، فيحتوي المجمع على ثلاثة ملاعب للإسكواش قيد التطوير.