قال رئيس قمة المناخ العشرين، مانويل بولجار فيدال، إن مؤتمر المناخ يتخذ من الباندا شعارًا له لأن حماية الفصائل المهددة بالانقراض أحد أهداف المنظمة منذ 60 عامًا، مشددًا على أهمية الحفاظ على تلك الفصائل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أن مصر منذ النسخة الـ14 من المؤتمر كانت مسؤولة عن الحفاظ على العناصر البيئية، قائلًا إن كل دول العالم تروج الآن لوجود اقتصاد طبيعي بحلول عام 2030؛ لأن مستوى تهديد فصائل الحيوانات والطيور عالٍ للغاية.

وأشار إلى أن المؤتمر تمكن من تحقيق تقدم كبير في مجال تحريك الاقتصاديات لتقليل الانبعاثات بأكبر قدر ممكن، متابعًا: «في قمة باريس حاولنا الوصول إلى معدل أقل من هذا باستخدام العلم والتكنولوجيا».

وذكر أن مصر عليها مسؤولية كبيرة في مؤتمر المناخ الـ27 واستضافة تلك القمة، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع سواء الدول النامية أو المتقدمة عند الحديث عن ملف المناخ.

وكان الرئيس السيسي، قد وصل أول أمس الأحد، إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، التي تعقد بمدينة جلاسجو، تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة.

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي، إلى بريطانيا عقد مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.