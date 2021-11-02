رئيس الوزراء اليوناني: نمضي قُدما نحو التحول الأخضر

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده تمضي قُدما نحو التحول الأخضر، مؤكدا أن الحكومة ستكشف عن مشروع قانون جديد للمناخ يحتوي على "أهداف طموحة".

وقال ميتسوتاكيس، خلال مشاركته في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية، اليوم الثلاثاء، إن "الوقت ينفد"، منوها بالمبادرات التي تتخذها اليونان لمعالجة أزمة المناخ من خلال تقديم مساهمة حاسمة في التحول الأخضر، والتي ستجعل اليونان رائدة في مجالي طاقة الرياح البحرية والطاقة الكهرومائية.

وشدد على أن اليونان يمكن أن تساهم بشكل كبير في التحول الأخضر، بما يتجاوز الأهداف الأوروبية الطموحة لخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030.