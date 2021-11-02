وكيل تعليم الغربية يتابع سير العملية التعليمية داخل مدارس غرب المحلة

زار ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرستي الشهيد الشحات أحمد عبد الحافظ أبو عيشة الابتدائية المشتركة، ومدرسة مصطفى الدماطي الإعدادية بنات بالهياتم، حيث تلاحظ انتظام الدراسة، وحضور أكثر من 90% من الطلاب بالمدرستين، وتوافر وسائل الأمن والسلامة والنظافة، مقدما الشكر لمديري المدرستين.

ثم توجه وكيل الوزارة، يرافقه محمد فاروق، مدير عام الإدارة التعليمية بغرب المحلة، لمدرسة عبد العال محمد أبو هيش الابتدائية، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، حيث كان أشيع انتشار فيروس كورونا بالمدرسة، مما ترتب عليه عدم حضور الطلاب، حيث تم التواصل مع مسؤولة الرصد بمديرية الصحة، والتي أفادت بعدم وجود بلاغات بحالات كورونا، باستثناء غياب طالبة ومعلم، "اشتباه كورونا"، وخلال المتابعة، تم التأكد من تعقيم وتطهير جميع مرافق المدرسة والفصول والحمامات وحجرات الأنشطة، والمكاتب الإدارية، كما تم المرور على مدرستين مجاورتين للمدرسة، وكانت نسبة الحضور تفوق الـ90%.

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة، محمد حمودة، مدير أمن المديرية، ومحمد الفيومي، مدير وحدة الأزمات والكوارث بالمديرية.