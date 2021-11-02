الرئيس السيسي يلتقى رئيس رومانيا في جلاسكو

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس كلاوس يوهانس رئيس دولة رومانيا على هامش مشاركته اليوم الاثنين فى قمة الامم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو الاسكتلندية. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.