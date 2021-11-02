مسئول العرض المتحفي بالمصري الكبير: انتهاء 100% من سيناريو العرض

أعلنت الدكتورة مني نعمان مسئول العرض المتحفى بالمتحف المصري الكبير، الانتهاء بنسبة 100% من سيناريو العرض المتحفى بالمتحف، بالإضافة إلى الانتهاء من سيناريو العرض المتحفي للملك الشاب «توت عنخ آمون»، والذي تحتوي قاعته على 107 فتارين صنعت خصيصا لعرض القطع الأثرية والتي ستبهر جميع الزائرين، مؤكدة أن أزمة كورونا لم تؤثر على تقدم الأعمال ولم تعيق تنفيذها.

وأضافت نعمان، لـ«الشروق»، أن الزائر سيبدأ جولته بالمتحف بداية من المسلة المعلقة، والتي يتم اعتبارها بناءً منفردا بذاته، لأنه مميز وغير متكرر من أجل إبراز «خرطوش» الملك رمسيس الثاني الموجود على الجزء السفلي من المسلة، إلى جانب وجود مجموعة الحدائق المتحفية التي تحتوي على مزروعات تم زراعاتها أيام المصرى القديم، وحائط الأهرامات الذى يمتد بطول 600 متر، و45 مترا ارتفاعا، والبهو العظيم الذى يحتوى على مجموعة تماثيل مميزة، كما سيكون هناك قاعة مفتوحة، وأسلوب جديد للعرض يطلق عليه "الدرج العظيم".

وأوضحت أن الدرج العظيم يبلغ ارتفاعه 180 درجة ومساحته 6 آلاف متر مربع، ويضم 65 قطعة أثرية متفردة لتماثيل لملوك مصر العظام، وسيكون سيناريو العرض المتحفى بنظام "الحدوتة"، باستخدام اللوحات وطرق العرض التكنولوجية المختلفة، لافتة إلى عرض 4 قصص لملوك مصر وبعض الشارات الملكية الخاصة بهم، بواسطة التكنولوجيا الحديثة، في أثناء وجود الزائر على الدرج العظيم.

وذكرت أن من أهم القطع الأثرية على الردج العظيم تتمثل فى وجود تماثيل «الملكة حتشبسوت، والملك سنوسرت الأول، والملك أمنحتب الثالث، وبعض العناصر المعمارية مثل تاج للمعبودة حتحور»، ومن ثم الوصول إلى آخر مرحلة فى الدرج العظيم والتى ستمكن الزائر من رؤية الممر المفتوح لأهرامات الجيزة من أعلى الدرج، وبعد وصول الزائر إلى الدرج العظيم سيكون أمام خيارين إما دخول قاعة الملك توت عنخ أمون يمينًا، أو القاعات الرئيسية للعرض يسارًا ومساحتها كبيرة بواقع 18 ألف متر مربع.

وأكملت نعمان، أن مجموعة «توت عنخ أمون» سيتم عرضها على مساحة 7 آلاف متر مربع، وستعرض المجموعة الكاملة لتوت عنخ أمون لأول مرة والتي يصل عددها إلى أكثر من 5 آلاف قطعة آثرية، مضيفة أنه خلال شرح تفاصيل مجموعة الملك توت عنخ أمون سيتم الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأضافت أن المتحف المصرى الكبير ليس مجرد قطعة أثرية فقط، حيث إنه يوجد مركز للمؤتمرات والترميم، والذى سيكون أيضا جهة جذب للكثير من المتخصصين والدارسين، موكدة أن مركب الملك خوفو دخلت ضمن السيناريو الخاص بالعرض المتحفى فى المتحف المصرى الكبير، موضحة أنها من أهم اكتشافات القرن العشرين، لما تحمله من قيمة أثرية وتراثية متميزة لتاريخ وحضارة عريقة مثل الحضارة المصرية القديمة.