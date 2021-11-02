مقتل 10 مدنيين وفقدان 4 آخرين في هجوم شنه مسلحون شمال بوركينا فاسو

قال مسئولون محليون في بوركينا فاسو إن 10 مدنيين قُتلوا، جراء هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم إرهابيون في شمال البلاد بالقرب من الحدود مع النيجر.

ونقلت قناة فرانس 24 الإخبارية عن مسئول عسكري لم يفصح عن هويته، اليوم الثلاثاء، أن مسلحين يعتقد أنهم أعضاء في تنظيم داعش بالصحراء الكبرى، اعترضوا طريق عدد من المدنيين من "دامبام" أثناء توجههم إلى سوق "ماركوي" في منطقة الساحل (شمال) وقتلا نحو 10 أشخاص، مضيفا أن الجنود انتشروا في المنطقة ويقومون بعمليات تمشيط لأن 4 أشخاص آخرين كانوا في طريقهم إلى "ماركوي" وما زالوا في عداد المفقودين.

من جانبه، أكد مسئول محلي وقوع الهجوم، موضحا أن الإرهابيين نصبوا حاجزا على الطريق الرابط بين دامبام وماركوي، واعترضوا كل المتجهين إلى السوق، مشيرا إلى أن الأشخاص كان بعضهم يمشي سيرا على الأقدام والبعض الآخر كان على دراجات ثلاثية العجلات أو دراجات نارية.

يذكر أن "ماركوي" تقع على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود مع النيجر، في المنطقة المعروفة باسم "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وتشهد هذه المنطقة بانتظام هجمات تشنها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وتستهدف خصوصا مدنيين.

وكان وزير الدفاع في بوركينا فاسو الجنرال إيميه بارتيليمي سيمبوري، قد دعا أمس الاثنين، إلى "يقظة وطنية" وتعبئة من أجل شن "هجوم حاسم" ضد الجماعات الإرهابية.





