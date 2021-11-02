بريطانيا ترحب بإعلان الحكومة الفرنسية تأجيل عقوبات في نزاع صيد الأسماك

رحبت الحكومة البريطانية بإعلان فرنسا تأجيل تنفيذ عقوبات في نزاع صيد الأسماك بين البلدين.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الثلاثاء/ إن بريطانيا جاهزة لمواصلة مناقشات مكثفة لتسوية النزاع، بما في ذلك النظر في أي دليل جديد لدعم طلبات الترخيص المتبقية.

وأضاف أن لندن ترى أن هناك حاجة إلى مناقشات معمقة لتذليل صعوبات في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتابع المتحدث قائلا: نرحب أيضا باعتراف فرنسا بأن هناك حاجة إلى مناقشات متعمقة لحل مجموعة من الصعوبات في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى قبول اللورد فروست، كبير مفاوضي بريكست في بريطانيا، دعوة وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون لإجراء مناقشات في باريس بعد غد الخميس.

وكانت باريس هددت بأنه إذا لم يتم منح المزيد من التراخيص ستُمنع المراكب البريطانية من تفريغ صيدها في مرافئ فرنسية اعتبارا من الثلاثاء بل حتى فرض عمليات تفتيش على جميع السلع القادمة إلى فرنسا من بريطانيا.