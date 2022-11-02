رئيس جيبوتي: ندعم صمود الشعب الفلسطيني الباسل في دحر الاحتلال الصهيوني

قال رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، إن الجزائر حريصة على الدفاع عن القضايا العربية، مستشهدًا بمؤتمر «لم الشمل»، من أجل تجديد الوحدة الوطنية الفلسطينية، والذي توج بتوقيع إعلان الجزائر لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.



ورحب خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الأربعاء، بالاتفاق بين الأطراف الفلسطينية، لافتًا إلى أنه خطوة هامة في طريق الوحدة الفلسطينية، وترسيخ المشروع الوطني، لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وثمن دور الجزائر بالرعاية والتوصل إلى هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدًا دعمه الكامل لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني الباسل، في دحر الاحتلال الصهيوني.



وأعرب عن أسفه لعدم تمديد الهدنة في اليمن، معقبًا: «الأوضاع الإنسانية الصعبة، ونؤكد على مساندتنا المطلقة للحكومة الشرعية، ودعم المساعي المبذولة، لإنهاء الصراع ووضع حد للأزمة المستمرة، وفق المرجعيات المتفق عليها».



وجدد تأكيد بلاده على أهمية الوصول لتسوية سياسية يتفق عليها كل الليبيين، داعيًا كل الأطراف الليبية، إلى الانخراط في حوار شامل، باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي.