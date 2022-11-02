قال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن اجتماع القادة والزعماء العرب في القمة العربية، يأتي في خضم تحديات جسام، ومخاطر تموج بالعالم العربي.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الأربعاء: «في ظل تلك التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المتعددة وتطوراتها المتسارعة، أضحى لزامًا علينا الدفع بالعمل العربي المشترك، والمزيد من التنسيق والتعاون، للتعامل معها عبر وضح تصورات واضحة، تحقق الأهداف المنشودة، وتلبي طموحات شعوبنا العربية».

وجدد الدعوة إلى المجتمع الدولي، لإنجاح مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والوصول إلى حل دائم وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، لضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد على دعم بلاده الكامل لجهود الأشقاء في الجزائر، في تحقيق المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، باعتبارها خطوة هامة، في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من تحديات.