الآلاف بقنا يشيعون جنازة الشهيد العقيد أحمد محمود العمدة

شيع الآلاف من أبناء محافظة قنا، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد العقيد أحمد محمود العمدة، قائد كتيبة بقطاع الأمن المركزى بمديرية أمن قنا، والذى استشهد أثناء أداء واجبه في حملة أمنية أمس الثلاثاء، للقبض على خارجين عن القانون بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

وشٌيع جثمان الشهيد عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، ثم جنازة عسكرية وسط هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، بحضور محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، ومدير أمن قنا اللواء إيهاب طه، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأبناء جميع القبائل، ليدفن بمقابر عائلته بمدينة قنا الجديدة.

واستشهد الشهيد العقيد أحمد محمود العمدة، ابن قرية كلاحين أبنود بمركز قفط، وقائد الكتيبة الأولى بقطاع الأمن المركزي، أثناء أداء واجبه للقبض على خارجين عن القانون بقرية الحجيرات، ليهرب عقبها المتهمين وسط زراعات القصب المتاخمة للقرية.

وفى نفس السياق، واصلت قوات الشرطة حصارها المشدد حول قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، لسرعة ضبط المتهمين فى واقعة استشهاد العقيد أحمد محمود قائد كتيبة بقطاع الأمن المركزى، وتم الدفع بعدد من التشكيلات الأمنية المدعومة بسيارات المدرعات لسرعة ضبط المتهمين الهاربين.