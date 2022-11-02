بوينج تستهدف تحقيق تدفقات نقدية بقيمة 10 مليارات دولار بحلول منتصف العقد

ارتفع سعر سهم شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج، اليوم، بعد تصريحات الرئيس التنفيذي ديف كالهون عن قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية سنوية بقيمة 10 مليارات دولار بحلول منتصف العقد الحالي، بمجرد ازدهار عملياتها بعهد سنوات من التعثر والاضطراب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم الشركة ارتفع اليوم بنسبة تصل إلى 8ر5%، وهو أكبر ارتفاع لأي سهم بين الأسهم الثلاثين المدرجة على مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للبورصة الأمريكية اليوم، في الوقت الذي وضع فيه مسؤولو بونيج الخطط لتسريع إنتاج الطائرات وزيادة قيمة المبيعات السنوية إلى حوالي 100 مليار دولار بحلول 2025 أو 2026. كانت أخر مرة وصلت فيها قيمة مبيعات بوينج إلى هذا الرقم في 2018.

يأتي ذلك في حين تنظم بوينج سلسلة مؤتمرات على مدى يومين للمستثمرين والمحللين في مدينة سياتل الأمريكية وهي المؤتمرات الأولى من نوعها منذ 216 بهدف استعادة ثقة المستثمرين بعد تعرضها لواحدة من أسوأ أزماتها.

وتكبدت الشركة خلال الفترة من 2019 إلى 2021 أكثر من 8 مليارات دولار، نتيجة تضررها من قرار سلطات الطيران في العالم وقف تشغيل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس بعد وقوع حادثي تحطم طائرتين من الطراز خلال نحو ستة أشهر ثم جائحة فيروس كورونا المستجد واضطراب سلاسل الإمداد.