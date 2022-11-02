مصطفى الفقي: العرب ليسوا على قلب رجل واحد

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن «المسألة الاقتصادية حياة لكل الشعوب»، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أن الحديث في الاقتصاد فقط، لا يمكن أن يفرض على مؤتمر سياسي كالقمة العربية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الحديث حول تطوير مشروع اقتصادي عربي مشترك، استهلك عشرات المرات، منوهًا إلى أن «العرب ليسوا على قلب رجل واحد».

وتابع: «بعض الدول العربية تقول لا تدمجني مع الآخرين، لأن الاقتصاديات في المنطقة متفاوتة، وهناك أشكال مختلفة لعوائد الاقتصاد الوطني لكل دولة، ليست بالضرورة أن تصل معها إلى تفاهم مشترك أو حديث واحد».

وعقب المفكر السياسي، عما إذا كان للأجيال الجديدة حق في عدم الاهتمام بالقمة العربية، قائلًا: «لم نشركهم في كل شيء، العرب لا يتفقون وهناك قدر كبير من الرحرحة والهزل، ولا أحد يشعر بالعمل العربي المشترك وأهدافه المطلوبة والحقيقية».

ولفت إلى أن الشباب العربي مهتم بصورة أكبر بالثقافات الجاذبة له، ويفضلون ثورة الاتصالات والمعلومات، مضيفًا أن تلك الثورة أصبحت تعطي كل إنسان ذخيرة، تجعله بعيدًا عن غيره، ويعيش أجواءه الخاصة دون الاندماج مع الآخرين.