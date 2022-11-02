مصرع وكيل حزب النور بالمنوفية في حادث سير

لقي الدكتور جهاد عبد الظاهر درويش، وكيل حزب النور في محافظة المنوفية، مصرعه، إثر حادث سير على طريق الواحات.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء مدينة السادات في محافظة المنوفية، عقب الإعلان عن وفاة الدكتور جهاد عبد الظاهر درويش، المدرس بكلية التربية جامعة السادات، في حادث انقلاب سيارة.

ومن المقرر أن يشع جثمان الدكتور جهاد عبد الظاهر من مقابر قرية كفر داود فور وصول الجثمان.

ونعى المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، الفقيد قائلا "إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، والقَلْبَ يَحْزَنُ، ولَا نَقُولُ إلَّا ما يَرْضَى رَبُّنَا، وإنَّا بفِرَاقِكَ يا جِهَادُ لَمَحْزُونُونَ، وفاة الأخ الحبيب القريب جهاد عبد الظاهر درويش وكيل حزب النور بمحافظة المنوفية".