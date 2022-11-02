روسيا تخفق في دفع مجلس الأمن لإجراء تحقيق بشأن تطوير أوكرانيا وأمريكا أسلحة بيولوجية

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أخفقت روسيا في دفع مجلس الأمن لإجراء تحقيق دولي بشأن تطوير أوكرانيا والولايات المتحدة أسلحة بيولوجية.
وذلك بحسب ما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل منذ قليل.