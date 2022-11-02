 روسيا تخفق في دفع مجلس الأمن لإجراء تحقيق بشأن تطوير أوكرانيا وأمريكا أسلحة بيولوجية - بوابة الشروق
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روسيا تخفق في دفع مجلس الأمن لإجراء تحقيق بشأن تطوير أوكرانيا وأمريكا أسلحة بيولوجية


نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 11:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 11:28 م

أخفقت روسيا في دفع مجلس الأمن لإجراء تحقيق دولي بشأن تطوير أوكرانيا والولايات المتحدة أسلحة بيولوجية.

وذلك بحسب ما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل منذ قليل.

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