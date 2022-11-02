أويجان يغيب عن شالكه حتى نهاية العام بسبب الإصابة

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أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن لاعب الظهير الأيسر توماس أويجان سيغيب عن صفوف الفريق في مبارياته الثلاث الأخيرة خلال عام 2022 بسبب إصابة في الركبة.

وتعرض أويجان للإصابة خلال المباراة التي خسرها شالكه على ملعبه أمام فرايبورج صفر / 2 يوم الأحد الماضي في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وسقط أويجان مصابا وتلقى العلاج على أرضية الملعب، لكنه خرج بعدها وحل مكانه كريم تشالهانوغلو في الدقيقة 34.

وانضم أويجان لقائمة طويلة من المصابين بنادي شالكه تضم لاعبي قلب الدفاع ليو جريمل (جراحة في الغضروف المفصلي) ومارسين كامينسكي (تمزق في ربلة الساق) وإبراهيما سيسيه (إصابة عضلية) وسيب فان دن بيرج (إصابة في الأربطة).

ويغيب جميع المصابين بالقائمة حتى نهاية العام كما يغيب لاعب خط الوسط رودريجو زالازار بسبب كسر في مشط القدم.