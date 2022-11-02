الأمن العراقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن اعتقال شبكة تهريب النفط في البصرة

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، مساء اليوم الأربعاء، أن شبكة تهريب النفط العراقي التي تم اعتقالها، كانت تمارس عمليات السرقة والتهريب للنفط ومشقاته، من خلال أحداث ثقوب في خطوط تصدير النفط الخام في حقل الزبير النفطي في محافظة البصرة.

وأوضح جهاز الأمن الوطني، في بيان صحفي، أن جهاز الأمن الوطني أحبط إحدى أكبر عمليات تهريب وسرقة النفط الخام تقوم بها شبكة يقودها أحد التجار وتضم ضباطا برتب عالية وموظفين كبار جرى إلقاء القبض عليهم وفق مذكرات قضائية.

وتابع البيان أن هذه الشبكة تمارس عمليات السرقة والتهريب من خلال إحداث ثقوب في خطوط تصدير النفط الخام الواقعة في حقل الزبير النفطي، وبعدها يتم ربطها بإنبوب آخر بهذه الثقوب إلى طريق التهريب.

وذكر البيان أن كميات النفط المهربة يوميا بواقع 5-7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر للخرق الواحد فيما تقدر عدد الصهاريج المهربة مابين 40- 50 صهريجا وبمعدل 75 مليون لتر شهريا.

ويعد حقل الزبير النفطي أحد أكبر الحقول النفطية في محافظة البصرة وتتولي شركة إيني الايطالية استثمار هذا الحقل منذ عام 2010.

وتعد محافظة البصرة من أغني مدن العراق بالنفط الخام وتضم عشرات الحقول النفطية والغازية أبرزها حقل غربي القرنة العملاق بشقيه الأول والثاني ومجنوب والزبير ونهران عمر والصبة واللحيس والرميلة وبمعدل إنتاج يومي يتجاوز 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد أعلن مساء اليوم عن نجاح القوات الأمنية في تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة.

وقال السوداني، في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر، إن مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت بالتعاون مع الأجهزة الأخرى من تفكيك أكبر شبكة تهريب النفط في البصرة.

وتعهد بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين.

وكانت السلطات العراقية قد تمكنت، خلال الساعات الـ24 الماضية، من الكشفت عن أكبر شبكة لتهريب النفط العراقي في محافظة البصرة تضم 9 من كبار ضباط قوات شرطة الطاقة التي تتولى حماية المنشآت النفطية وحقول الإنتاج ومصافي التكرير وخطوط التصدير ونقل النفط الخام على رأسهم قائد شرطة الطاقة اللواء غانم محمد الحسيني.

وتضم قائمة المعتقلين في هذه الشبكة العميد محمد طاهر مدير شرطة نفط البصرة والعميد صباح سهيل مدير شرطة نفط الوسط والعميد كاظم خلف مدير إدارة في شرطة الطاقة والعميد رائد حازم مدير سيطرات الشمال والعقيد أحمد فاخر مدير مكتب مدير عام شرطة الطاقة والعقيد خالد طلاع أمر فوج مصفاة الدورة لتكرير النفط والمقدم على صاحب مدير سيطرات شرطة نفط الوسط والرائد على جاسم مدير العلاقات والاعلام في قيادة شرطة الطاقة.