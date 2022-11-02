وزير النقل: انتقلنا من مرحلة التوعية والتثقيف بمخاطر إتلاف السكة الحديد إلى مرحلة الردع

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن كل من سيرشق القطار بالحجارة أو يعبر السكة الحديد من مكان غير معد للعبور أو يتعمد إتلاف القطار أو تدخين السجائر داخل العربات، سيتم ضبطه من قِبل شرطة النقل والمواصلات وإحالته للمحاكمة العسكرية وعقابه بأحكام حبس قد تصل إلى 15 عاما.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء خلال زيارته لمحطة سكك حديد مصر برمسيس، لتكريم قائد القطار الذي أصيب يوم الاثنين الماضي اتنقلت في القطار بحجارة تسببت في إصابته إصابة بالغة، أن ظاهرة رشق الحجارة أو إتلاف القطارات هي جريمة أمن قومي، وأن الوزارة انتقلت من مرحلة التوعية والتثقيف لمرحلة الردع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات.

وأكد: "مش هنسيب حد يخرب أموال الشعب".

وأشار الوزير إلى بدء الوزارة بتوعية وثقافة الجهور بمخاطر تلك الممارسات، التي وصفها بأنها أعمال شريرة وسوء سلوك وقلة ثقافة ووعي، مردفا: "لكن لن نترك أحدا فيما بعد".

وانتقد سرقة البعض لمُهمات السكة الحديد مثل صناديق الإشارات، التي تعتبر عصب منظومة السكة الحديد والتي تُنفذ مهمة بملايين الجنيهات من الناحية الفنية ويتم بيعها بمبالغ قليلة.