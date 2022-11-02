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مصر
ريهام الشبراوي: كلمة الرئيس السيسي بقمة الجزائر تضمنت حلولا لأزمات المنطقة العربية
توقيع مذكرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني في مصر وجنوب السودان
وزير الأوقاف يبحث مع كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي أوجه التعاون المشترك
وزيرا الشباب والبيئة يتفقدان التجهيزات النهائية بالمنطقة الخضراء
شئون خارجية
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العالم
تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة
الولايات المتحدة تكثف الضغوط على هولندا لوقف مبيعات معدات صناعة الرقائق للصين
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لروسيا للتحقيق في مزاعم إخلال واشنطن وكييف باتفاقية الأسلحة البيولوجية
رياضة
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أيوب: أداء حرس الحدود سيتحسن.. وجميع اللاعبين على قدر المسؤولية
خطر غياب سون عن مونديال قطر يعيد للأذهان معاناة صلاح بكأس العالم 2018
توتنهام يعلن خضوع لاعبه الكوري سون لجراحة في الوجه
رأي
فن
بهاء سلطان ينتهي من الأغنية الدعائية لفيلم «جروب الماميز»
محمد منير لجمهوره: عندي برد وعملت عملية الشهر اللي فات وجيت علشانكم
محمد منير يعتذر على جلوسه المتكرر.. والجمهور يقاطعه: الكبير كبير يا محمد يا منير
محامي شيرين: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد المستشفى لأنه يحتجزها دون وجه حق
مال وأعمال
أعمال
مواطن
الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% للمرة السادسة على التوالي
الأربعاء 2 نوفمبر 2022 نشرة الشروق الاقتصادية: انتعاشة سياحية بشرم الشيخ قبل أيام من مؤتمر المناخ
ميناء شرق بورسعيد يحقق أعلى حجم تداول للبضائع بنسبة نمو 116%
حوادث وقضايا
مصرع وكيل حزب النور بالمنوفية في حادث سير
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بأسوان
إخلاء سبيل المدرب والمساعدين في واقعة وفاة طفلة داخل حمام سباحة بالشرقية
إصابة طالبة صدمتها سيارة داخل الحرم الجامعي بالمنيا
تليفزيون
محلية النواب: قانون التصالح الجديد يضم موادا للتسيير على المواطنين
محامي شيرين: النيابة استمعت لأقوالها.. وانتظروا المفاجأة
محامي شيرين: نشرت التسجيل الصوتي بناء على طلبها.. وإدارة المستشفى غيرت السيناريو