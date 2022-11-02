الحكومة الألمانية تقدر تكاليف استبدال الغاز الروسي بـ46 مليار يورو

أشارت توقعات الحكومة الألمانية إلى أن تكاليف استبدال الغاز الروسي قد تكلف البلاد نحو 46 مليار يورو، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، استنادا إلى تقرير نشره البرلمان اليوم الأربعاء.

وكتبت وزارة الاقتصاد، ردا على استجواب من حزب (البديل من أجل ألمانيا) اليميني المتطرف المعارض، أن هذا الرقم يتوقف إلى حد كبير على تطور أسعار الغاز ولم يحدد التقرير الفترة الزمنية المعنية بهذه القيمة المقدرة.

وقالت الوزارة إن أسعار الغاز المتقلبة في السوق الفورية التي سيتعين شراء أجزاء من الكميات المطلوبة منها، تعتبر ذات أهمية خاصة.

وكانت ألمانيا سارعت إلى البحث عن بدائل للغاز الروسي، منذ قامت روسيا بتقليص شحنات الغاز إلى أوروبا خلال الصيف المنصرم.

وقالت الحكومة الألمانية إنها تقوم حاليا بتبديل خط غاز موسكو عن طريق كميات كبيرة من النرويج، بالإضافة إلى زيادة المشتريات من الغاز الطبيعي المسال من دول منها الولايات المتحدة وقطر والجزائر ومناطق أخرى في أفريقيا.

وتقوم الحكومة الألمانية أيضا بإعداد البنية التحتية لخمس محطات عائمة للغاز المسال، لكن من غير الممكن تقدير تكلفة هذه المشاريع بعد نظرا لتنوع مواقعها ومراحل تطويرها.