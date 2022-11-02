سفير مصر لدى رام الله: دعم القضية الفلسطينية يأتي في مقدمة أولوياتنا

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التقى السفير إيهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية في رام الله، بوزير شئون القدس بالسلطة الفلسطينية فادي الهادمي؛ لبحث آخر تطورات الأوضاع في مدينة القدس.

وأكد سليمان دعم مصر الكامل لفلسطين، شعباً وحكومةً، من أجل التوصل لسلام عادل وشامل، يضمن إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، معرباً عن القلق البالغ من التصعيد الذي تشهده مدن الضفة الغربية، والقدس الشرقية ومحيط المسجد الأقصى خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، استعرض وزير شؤون القدس الأوضاع في المدينة، وما تشهده من أحداث مؤخراً، خاصةً ما يتعلق بالمساس بالوضع القائم بالمقدسات في المدينة.

وأشاد الوزير الفلسطيني خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، لنصرة القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار السفير المصري إلى أن دعم القضية الفلسطينية، يأتي في مقدمة أولويات الدبلوماسية المصرية في شتى الأطر الإقليمية والدولية.