دورتموند يخسر جهود رويس أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

يفتقد فريق بوروسيا دورتموند الألماني، خدمات قائد الفريق ماركو رويس في مواجهة كوبنهاجن في آخر مباراة للفريق في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

ولم يسافر ريوس مع الفريق أمس الثللاثاء، وغاب اللاعب عن الفريق لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في سبتمبر وإصابته بنزلة برد.

ويسابق اللاعب الزمن في محاولة للحاق بقائمة المنتخب الألماني التي ستشارك في بطولة كأس العالم بقطر، والتي تنطلق يوم 20 نوفمبر.

وتأهل دورتموند بالفعل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا عقب تعادله في الجولة الماضية مع مانشستر سيتي سلبيا، ولكنه لن يتمكن من تصدر المجموعة حتى ولو فاز على كوبنهاجن.

وسيخوض دورتموند ثلاث مباريات في الدوري حتى انطلاق منافسات كأس العالم، أمام كل من بوخوم، الاسبوع المقبل، ثم فولفسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وكان دورتموند قد ضمن تأهله بالفعل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وسينهي المجموعة في المركز الثاني خلف المتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام كوبنهاجن الدنماركي.

وقال إدين تيرزيتش المدير الفني للفريق إنه سيريح بعض اللاعبين في المباراة ومن ضمنهم لاعب الوسط الإنجليزي جود بلينجهام، وسيعطي باقي اللاعبين فرصة اللعب.

وأضاف: "ستكون تلك فرصة لمشاهدة لاعب أو اثنين لم يشاركا هذا الموسم".

لكن تيرزيتش ولاعب الوسط التركي صالح أوزكان أكدا أيضا أنهما يسعيان للنقاط الثلاث لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية للفريق.

وأوضح تيزريتش: "نخشى الانتقادات بعد الهزائم، لذلك نفعل كل ما بوسعنا للفوز".

وتابع: "سنفعل كل ما بوسعنا للفوز، الأمر لا يتعلق بمن سيلعب ومركزه غدا، إذا كنا جميعا في 100 بالمئة من مستوانا، ستكون هناك فرصة كبيرة لتحقيق الفوز".

من جانبه قال أوزكان: "لن نلعب المباراة لإهدار النقاط، نحن في دوري أبطال أوروبا وسنكون في أفضل حالاتنا من أجل ذلك بغض النظر عن موقفنا، نمر بمرحلة إيجابية حاليا، وبالتأكيد لا نريد أن نفسد ذلك".