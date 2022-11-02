الرئيس الفلسطيني: شعبنا يعاني وإسرائيل تتشرف بأنها دولة فوق القانون

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني بعد مرور 74 عامًا على نكبته، مازال يعاني ويلات التشرد والاحتلال، على الرغم من قبوله لقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الأربعاء، أن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصر على تقويض حل الدولتين، وانتهاك القانون الدولي، والاتفاقات الموقعة معها، وتتشرف كدولة فوق القانون مستندة إلى صمت دولي، وغياب للمساءلة والمحاسبة».

ونوه إلى أن «الشعب الفلسطيني يواجه ظروفًا صعبة، جراء استمرار سلطات الاحتلال في فرض سياسة الأمر الواقع عبر الاستيطان، وسرقة الأرض وتهجير أصحابها وهدم بيوتهم، وتدمير الحقول وإحراقها، واحتجاز الأموال، وإصدار القوانين العنصرية، والحصار الجائر لقطاع غزة».

ولفت إلى أن «سلطات الاحتلال مستمرة في فرض سياسة الأمر الواقع عبر اقتحامات المدن والقرى، والمخيمات الفلسطينية، وحصارها لنابلس وجنين وأحياء وبلدات القدس، وما يصاحبها من إعدامات ميدانية واعتقالات، واحتجاز لجثامين الشهداء، وهو ما لا يقوم به أحد إلا إسرائيل في العالم».

وأشار إلى «انتهاك الوضع التاريخي للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، والاستيلاء على جزء من المسجد الإبراهيمي في الخليل، وغيرها من الجرائم التي تتحدى القانون الدولي أمام أعين كل الدول، وعلى رأسها العظمى التي تسكت وترعى وتؤيد تلك الانتهاكات».