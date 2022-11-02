تنسيقية الأحزاب تلتقي أصحاب المعاشات ضمن جلساتها النقاشية حول الحوار الوطني

نظمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية، اليوم الثلاثاء، بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بحضور رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات العامة بالاتحاد من جميع محافظات الجمهورية، للحديث حول عرض رؤيتهم لدعم أصحاب المعاشات من خلال طرح أهم مشكلاتهم وأفكارهم ومقترحاتهم لدعم الحوار الوطني.

وتناول اللقاء، مطالبة أصحاب المعاشات برفع الحد الأدنى للمعاشات، كما طالبوا بضرورة حل مشاكل قانون ١٤٨ الخاص بالمعاش المبكر والذي يهم قطاعا كبيرا من المحالين إلى المعاش.

كما طلبوا أيضًا، بضرورة تخصيص يوم لأصحاب المعاشات تحت مسمى يوم الوفاء، فضلا عن توفير الدعم الصحي اللازم لهم وتوفير وسيلة تواصل مناسبة مع مكاتب البريد والاهتمام بمنظومة الكارت الذهبي، لتقديمه العديد من الميزات لهم.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات