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ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة 12 عيادة وشركة في مصر الجديدة

نهاد القادوم
نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 2:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 2:20 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابي وراء سرقة 12 عيادة وشركة في مصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من مساعدة طبيب، مقيمة بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، باكتشافها سرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول) حال تواجدها بالعيادة محل عملها الكائنة بدائرة القسم، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبا الواقعة شخصين، مقيمان بمحافظتى "القاهرة، والغربية".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما كمية من البودر المخدر، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات، وأقرا بارتكابهما (11) واقعة سرقة.

وتم بإرشادهما ضبط (كل المسروقات – مبلغ مالى) لدى عميلهما "سيئ النية" تم ضبطه.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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