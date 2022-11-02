تبنّت القمة العربية التي تم احتضانها في الجزائر، اليوم الأربعاء، توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول العضوية.

وبحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الأربعاء، دعت القمة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني دعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية، بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

في حين، أدان إعلان الجزائر الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

كما أدان استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وآخره عدوان أغسطس 2022، الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى؛ بينهم أطفال ونساء.

وعبر الإعلان عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الظالم، كما أكدت القمة على مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، وهيأ الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام.

وفي سياق متصل، دعا إعلان الجزائر جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد، إلى وقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، كما تم رفض كل المحاولات لتجريم هذه المقاطعة وتكميم الأفواه بذريعة «معاداة السامية».

وفي نفس السياق، توجهت القمة بالشكر لمصر وقطر نظير جهودهما في وقف هذا العدوان.