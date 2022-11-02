رئيس الوزراء الهندي يأمر بإجراء تحقيق بشأن حادث انهيار الجسر

أصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أوامره بإجراء تحقيقات مستفيضة بشأن حادث انهيار جسر معلق بغربى الهند، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 135 شخصا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن مودي زار أمس الثلاثاء موقع الجسر، الذي يعود للعهد الاستعماري، في منطقة موربي بولاية جوجارات، مسقط رأسه.

وقام مودي بالاطلاع على الوضع، وأصدر أوامره للسلطات بالتواصل مع الأسر المتضررة لضمان حصولهم على كل المساعدة الممكنة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتبه.

ونقل عن مودي القول "ما يلزم القيام به الآن هو إجراء تحقيق مفصل ومكثف لمعرفة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الحادث".