محمد منير عن عودة فتحي سلامة لمشاركته المسرح: صديقي رجع لي بالسلامة

عبر الكينج محمد منير، عن سعادته بعودة صديقه الموسيقار فتحي سلامة، لمشاركته المسرح، بحفله ضمن مهرجان الموسيقى العربية، قائلا: "صديقي رجع لي بالسلامة".



وافتتح "الكينج" محمد منير، حفله بالليلة قبل الأخيرة من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بأغنية "هيلا هيلا" وسط تفاعل وترحيب كبير من الجمهور.

وعبر منير عن سعادته بلقاء جمهوره، قائلا: "أنا بتنفسكم أنتم.. أنا بتنفس جمهوري الحبيب".

وشهدت الليلة قبل الأخيرة من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، إقبالا جماهيريا كبيرا، على حفلة "الكينج" محمد منير، حيث يقدم خلالها نخبة من أفضل أعماله.

ويقام على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلا للفنانة المغربية جنات بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي ويسبقها فاصلاً غنائيا لكل من مي حسن ، أحمد عفت وعازف العود محمود عبد الفتاح.