الاشتراكيون الديمقراطيون يتجهون للاحتفاظ بالأغلبية في الانتخابات الدنماركية

سيظل الاشتراكيون الديمقراطيون بقيادة رئيسة الوزراء مته فريدريكسن القوة الأكبر في الدنمارك بعد فرز جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وتتطلب الأغلبية في البرلمان الدنماركي في كوبنهاجن 90 مقعدا من أصل 179 مقعدا.

وتمكن المعسكر اليساري من الحصول على 87 مقعدا في الدنمارك ومن المتوقع أن يصل إلى الأغلبية بمجرد أن تصبح النتائج في جرينلاند رسمية عند الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن يحصل الاشتراكيون الديمقراطيون على ثلاثة أو أربعة من المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لممثلي جزر فارو وجرينلاند، التي تنتمي رسميا إلى مملكة الدنمارك.