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عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد وفاة طالبة وإصابة أخريات، اليوم الأربعاء، إثر انهيار سقف أحد الفصول داخل مدرسة، في منطقة جبل محسن، بمدينة طرابلس شمال لبنان.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن انهيار سقف في المدرسة أدى إلى وفاة الطالبة ماغي محمود (16 عاماً)، وإصابة الطالبة شذى درويش (16 عاماً)، بكسور وجروح في ظهرها، ووصفت حالتها الصحية بالمستقرة.

وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان، وتم نقل الجثة والجريحة إلى المستشفى الحكومي في طرابلس.

واستنكرت اللجنة الطالبية في لبنان، غياب الصيانة والمتابعة الدائمة للبنى التحتية للمباني التعليمية الرسمية، جراء الموازنة شبه المعدومة المخصصة للقطاع التربوي.

وطالبت اللجنة، الجهات المانحة والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، المساهمة في سد الفجوة والحاجة في هذا الخصوص.

وقالت في بيان اليوم: «إزاء الفاجعة الأليمة التي ألمت بنا اليوم جراء سقوط سقف إحدى الغرف في مدرسة الأميركان الرسمية المختلطة في طرابلس، مما أدى إلى وفاة الطالبة ماغي محمود وجرح أخرى، تتقدم اللجنة بأحر التعازي لعائلة الشهيدة وأحبابها وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى».

وناشدت وزير التربية اللبناني، إقفال كافة المدارس والثانويات الرسمية يوم غد الخميس، حدادا على روح الضحية ماغي محمود؛ كصرخة وجع وغضب للحال الذي آل إليه القطاع التربوي.