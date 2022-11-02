الرئيس الفلسطيني يشيد بجهود مصر الكبيرة في رعاية المصالحة الفلسطينية

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أهمية التنسيق والتعاون المشترك، وتنقية الأجواء العربية، لمواجهة كل التحديات التي تواجهها، مجتمعين كأمة عربية واحدة وموحدة.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الأربعاء، أن «الجزائر لها مكانة خاصة في قلوب الشعب الفلسطيني والأمة العربية»، متابعًا: «فعلى أرضها أعلن الشعب إقامة دولة فلسطين، ومنذ أسابيع انعقد مؤتمر لم الشمل، لتحقيق المصالحة الفلسطينية، سعيًا لإعادة توحيد الصف الفلسطيني، مؤكدين حرصنا على إنجاح الجهود الجزائرية المباركة».

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها الأشقاء في مصر التي ترعى المصالحة، وتوجه بالشكر الموصول للدول العربية والصديقة، التي تساهم في تهيئة الأجواء، لتحقيق المصالحة على قاعدة الالتزام في منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وتوجه بالشكر إلى تونس على رئاسة القمة الماضية، موجهًا تحية تقدير لقادة الدول العربية، وشعوب الأمة العربية على مواقفهم الثابتة تجاه شعب فلسطين وقضيته العادلة.