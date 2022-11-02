مدرب ريال مدريد ينفي تراجع مشاركات بنزيما مع الفريق بسبب المونديال

رد الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على ما يتردد بشأن تراجع مشاركات المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما مع النادي الملكي، كإجراء وقائي تحسبا لمشاركته مع منتخب الديوك في مونديال قطر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ولم يشارك بنزيما مع الريال منذ المباراة التي فاز فيها الفريق على إلتشي بثلاثة أهداف دون رد قبل نحو أسبوعين بسبب الإصابة في أوتار الركبة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي على هامش المواجهة أمام سيلتك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا: "بنزيما لم يشارك لأنه تعرض لإصابتين، إنه في الرابعة والثلاثين ويعتني بنفسه وهو في صورة جيدة".

وأضاف :"لم يكن متاحا، واثق من أن الأمر ليس له أي علاقة بكأس العالم، لأن اللاعب في حاجة لأن يكون لائقا وفي صورة جيدة قبل مثل هذه البطولة".

وأتم المدرب الإيطالي: "إنه يتدرب الآن، قراري بشأن مشاركته منذ البداية أو الدفع به في وقت لاحق (خلال المباراة أمام سيلتك) يعتمد على حالته".