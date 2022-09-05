المبعوثة الأمريكية للتنوع البيولوجي تنضم للوفد المشارك في قمة كوب 27

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن المبعوثة الأمريكية للتنوع البيولوجي والموارد المائية مونيكا بي مدينا، ستنضم للوفد الأمريكي المشارك في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ.

وذكر الموقع الرسمي للخارجية الامريكية أن بي مدينا ستنضم لوفد الولايات المتحدة المشارك في حضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في شرم الشيخ يوم 6 نوفمبر.

ومن المقرر أن تركز جهود المبعوثة الامريكية على التداخلات بين أزمات المناخ والتنوع البيولوجي وندرة المياه، جنبا إلى جنبمع رئيس الوفد الامريكي الخاص للمناخ جون كيري.

وأضافت الخارجية الامريكية أن المبعوثة الامريكية للتنوع البيولوجي والموارد المائية مونيكا بي مدينا ستعمل على تعزيز الطموح المناخي وتعزيز المرونة المناخية وضمان نتائج قوية لمؤتمر الامم المتحدة لتغير المناخ.

ويشارك في هذه القمة، قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كل دول العالم.

ويذكر أن مؤتمر المناخ، هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

ويعد المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحدمن تأثير النشاط البشري على المناخ.

وقد بدأ العد التنازلي لانعقاد لقمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية بداية من 6 نوفمبرالمقبل، حتى الـ18 من الشهر نفسه.