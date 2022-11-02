ضبط 3 مسجلين خطر أثناء بيعهم سيارة مسروقة في السلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 3 مسجلين خطر أثناء بيعهم سيارة مسروقة في السلام.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من صاحب معرض سيارات، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، بقيام 3 أشخاص بعرض سيارة للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.



وبالانتقال أمكن ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهم سيارة "فان"، وبالفحص تبين أنها مُبلغ بسرقتها.



وبمواجهتهم أقروا بشراء السيارة من عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، مقابل مبلغ مالى، وأضافوا بعلمهم أنها من متحصلات واقعة سرقة، وعقب ذلك قاموا بالاستعانة بـ(عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") لتغيير لون السيارة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخيرين، وبمواجهة الأول بأقوال المتهمين أيدها واعترف بسرقة السيارة، وبمواجهة الثانى أقر بقيامه بتغيير لون السيارة، ونفى علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.



وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.