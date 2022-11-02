قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن السلام يشكل أولوية ملحة للثورة الشعبية السودانية، لافتًا إلى أن جهود بلاده أسفرت عن التوقيع على اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020.



وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الأربعاء، أن الجهود السودانية أسهمت في إنهاء النزاع المسلح في دارفور، منوهًا إلى أن هذا الاتفاق يواجه تحديات كبيرة، يعمل السودان على تجاوزها، من قبل الدولة وأطراف السلام؛ لتعزيز الإرادة المشتركة.



ودعا القمة العربية والمانحين من الأشقاء والأصدقاء إلى دعم تنفيذ تلك الاتفاقية، مثمنًا جهود ودعم الأشقاء والأصدقاء والمانحين، الذين وقفوا مع السودان في محنة الفيضانات والسيول، التي ضربت بلاده في الفترة الأخيرة.



وتابع: «رغم التحديات الوطنية التي يعمل السودان على حلها، ظل السودان يلعب دورا إيجابيا داعما للسلام والاستقرار والتنمية في الوطن العربي، من خلال دوره الإقليمي الفعال».