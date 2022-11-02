 القمة العربية.. البرهان يدعو الدول العربية لدعم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام - بوابة الشروق
الأربعاء 2 نوفمبر 2022 3:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

القمة العربية.. البرهان يدعو الدول العربية لدعم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 3:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 3:22 م
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن السلام يشكل أولوية ملحة للثورة الشعبية السودانية، لافتًا إلى أن جهود بلاده أسفرت عن التوقيع على اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الأربعاء، أن الجهود السودانية أسهمت في إنهاء النزاع المسلح في دارفور، منوهًا إلى أن هذا الاتفاق يواجه تحديات كبيرة، يعمل السودان على تجاوزها، من قبل الدولة وأطراف السلام؛ لتعزيز الإرادة المشتركة.

ودعا القمة العربية والمانحين من الأشقاء والأصدقاء إلى دعم تنفيذ تلك الاتفاقية، مثمنًا جهود ودعم الأشقاء والأصدقاء والمانحين، الذين وقفوا مع السودان في محنة الفيضانات والسيول، التي ضربت بلاده في الفترة الأخيرة.

وتابع: «رغم التحديات الوطنية التي يعمل السودان على حلها، ظل السودان يلعب دورا إيجابيا داعما للسلام والاستقرار والتنمية في الوطن العربي، من خلال دوره الإقليمي الفعال».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك