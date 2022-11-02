تأهل فريقا آينتراخت فرانكفورت الألماني وتوتنهام الإنجليزي إلى دور الستة عشرة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن المجموعة الرابعة.

وقلب فرانكفورت تأخره بهدف أمام مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي إلى فوز مثير 2 /1 في الوقت الذي فاز فيه توتنهام على مضيفه مرسيليا الفرنسي 2 /1 مساء الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

وتصدر توتنهام ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة وحل فرانكفورت ثانيا برصيد عشر نقاط ثم سبورتينج لشبونة في المركز الثالث برصيد سبع نقاط لينتقل إلى الدوري الأوروبي، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن مرسيليا الذي ودع البطولة القارية بتذيله جدول الترتيب.

وعلى ملعب خوسيه الفالادي، تقدم آرثر جوميز بهدف لسبورتينج في الدقيقة 39 لكن دايتشي كامادا أدرك التعادل لفرانكفورت من ضربة جزاء في الدقيقة 62 وتكفل راندال كولو مواني بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 72.

وعلى ملعب فيلودروم، تقدم شانسيل مبيمبا بهدف لمرسيليا في الدقيقة 45 ثم تعادل كليمونت لينجليت لتوتنهام في الدقيقة 54، ثم خطف بيير اميل هوبيرج هدف الفوز القاتل للفريق الضيف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.