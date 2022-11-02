إعلان الجزائر يدعو لتنظيم الانتخابات الليبية في أسرع وقت

شدد إعلان الجزائر في ختام القمة العربية، اليوم الأربعاء، على أهمية ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم.

وأكد الإعلان التضامن الكامل مع الشعب الليبي.

وكان رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى قد دعا الدول العربية لتبنى موقف موحد تجاه ليبيا خاصة ما يتعلق بإخراج المرتزقة ووقف التدخلات الدولية، قائلا إن الاستمرار فى المرحلة الانتقالية لا يلبى طموحات الشعب الليبى.

كما طالب المنفى فى كلمته بالابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات الليبية وإلى احترام قرارات الأمم المتحدة.