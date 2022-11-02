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وزير الدفاع الروسي: كييف تلجأ إلى أساليب المواجهة المحظورة

سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسى
سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسى
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 12:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 12:43 م

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، أن «كييف تستخدم أساليب محظورة في المواجهة تشمل الهجمات الإرهابية، وعمليات القتل العمد، وقصف المدنيين بالأسلحة الثقيلة»، مشيرًا إلى أن «الدول الغربية تحاول عدم ملاحظة ذلك».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال «شويجو» في اجتماع لمجلس وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية، إن «نظام كييف يلجأ إلى أساليب المواجهة المحظورة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية وعمليات القتل العمدية وقصف المدنيين بالأسلحة الثقيلة واستخدامها كدروع بشرية».

وأضاف الوزير الروسي: «لكن الدول الغربية تحاول عدم ملاحظة كل هذا، علاوة على ذلك، فهي تشجع تصعيد الصراع في أوكرانيا، ويتم ضخ القوات المسلحة الأوكرانية باستمرار بأسلحة وذخائر حديثة».

كما أكد أن الناتو يزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية، ويحدد الأهداف، ويرسل مستشارين ومرتزقة، ويشن حرب معلومات، ويفرض عقوبات ضد روسيا.

وأشار إلى أن «الوضع الحالي مفيد للولايات المتحدة، فهم يسعون لاستخدامه للحفاظ على القيادة العالمية، لكن الهدف الرئيسي للغرب الجماعي هو تدمير الاقتصاد والإمكانات العسكرية لروسيا».


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