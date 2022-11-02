جوتيريش يبحث مع رئيس الصومال أهمية الدعم الدولي للقضاء على الإرهاب

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أهمية دعم المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب.

واستعرض الجانبان خلال اجتماعهما على هامش أعمال القمة العربية بالجزائر، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية ، التقدم الذي أحرزته القوات الصومالية بمساعدة الشعب في الحرب ضد مليشيات الشباب .

وأكد الرئيس الصومالي أن رفع حظر السلاح عن الصومال سيساعد بشكل كبير في مكافحة الإرهاب في البلاد وفي المنطقة وعلى الصعيد الدولي.

وطالب الأمم المتحدة بزيادة الدعم الإنساني والفني الذي تقدمه للحكومة الصومالية من أجل ضمان استقرار البلاد،مشيرا إلى التزام الصومال بالقضاء على مليشيات الشباب الإرهابية،موجها الشكر للأمم المتحدة على دعمها للحكومة الفيدرالية، وحثها على مواصلة دعمها للصومال حكومة وشعبا.

من جهته، أشاد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بجهود الحكومة الصومالية والولايات في تحقيق أمن البلاد واستكمال بناء حكومة الصومال، مؤكدا أن الأمم المتحدة تدعم الصومال في مجال محاربة الإرهاب، وتأهيل قدرات القوات المسلحة، والقضايا ذات الصلة مثل تغير المناخ والبيئة.