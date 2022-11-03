رئيس مجلس الاحتياط الأمريكي: الفائدة ارتفعت لكن وتيرة الزيادات قد تتباطأ

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إن معدل الفائدة قد يرتفع لمستويات أعلى مما كان يعتقد، إلا أن المسؤولين قد يبدأون في إبطاء وتيرة الزيادات في اجتماعهم المقرر في ديسمبر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال باول للصحفين، اليوم الأربعاء، بعدما رفع مجلس الاحتياط معدل الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي: "تشير البيانات الجديدة منذ آخر اجتماع لنا إلى أن المستوى الأقصى لمعدل الفائدة سيكون أعلى مما كان متوقعا من قبل".

وأشارت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية إلى أن حملتها القوية للحد من التضخم قد تدخل مرحلتها النهائية.

وأضاف باول أنه سيكون من الملائم أن يتم إبطاء وتيرة الزيادات "عند مرحلة ما"، متابعا: "ستأتي هذه اللحظة، وقد يكون ذك قريبا بحلول الاجتماع المقبل، أو الذي يليه، ولم يتم اتخاذ قرار بعد.. ما زال لدينا بعض الطرق قبل أن يرتفع معدل الفائدة لمستوى حرج".