أردوغان: الدول الأفريقية الفقيرة ستحصل على شحنات الحبوب أولا

ذكر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه سيتم إعطاء أولوية للدول الفقيرة في أفريقيا، فيما يتعلق بشحنات الحبوب الجديدة من أوكرانيا.

وقال أردوغان لأعضاء حزبه في البرلمان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اقترح إعطاء أولوية لدول، مثل الصومال وجيبوتي والسودان، مضيفا أنه يوافق على الفكرة.

وأضاف الزعيم التركي أن الجهود الدبلوماسية لأنقرة ساعدت في إقناع موسكو بالعودة إلى اتفاق الحبوب.

وتابع: "في أعقاب مكالمتنا مع السيد بوتين أمس، اتصل وزير الدفاع الروسي شويجو هاتفيا بوزير دفاعنا خلوصي آكار ليقول له إن شحنات الحبوب ستستمر، كما كان مخططا لها سابقا، بدءا من الساعة 12 صباح اليوم".

وأكدت وزارة الدفاع التركية لاحقا أن الشحنات بدأت ظهرا(0900 بتوقيت جرينتش) كما وعدت.