وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يطلع على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أطلع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، على جرائم الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين والعقاب الجماعي الذي تتعرض له محافظة "نابلس" منذ عشرين يومًا.

واستقبلت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، الوفد في مكتب الحركة في "نابلس"، حيث جرت مطالبة الوفد بفضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، ومحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، والحاجة الماسة للدور الدولي والمؤسسات الدولية وخاصه في قضية الأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي يعاني من مرض السرطان والأسرى المرضى بشكل عام.

وتم اطلاع الوفد على انتهاكات الاحتلال واعتداءات عصابات المستوطنين بحق الطواقم الطبية واحتجازها وإطلاق النار على سيارات الإسعاف، والانتهاكات بحق الأسرى، وتجاوز القانون الدولي بحق الأسرى المرضى والأسيرات.

من جهتهم، أشاد ممثلو الصليب الأحمر بعمق العلاقة مع المؤسسات الفلسطينية وتعاونها، وتحدثوا عن متابعات يومية مع الاحتلال فيما يختص بالمعتقلين في سجون الاحتلال، إضافة إلى زيارات ميدانية لقاطفي الزيتون في المناطق المحاذية للمستوطنات، والإشراف على تحديد مواعيد بتصاريح حصل عليها المزارعون بعد تدخل الصليب الأحمر.

واستعرض الوفد مشاريع زراعية لبعض القرى بجنوب نابلس، وتعهدوا باستمرار متابعاتهم لكل المواضيع ذات الصلة بدور الصليب الأحمر.