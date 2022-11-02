إغلاق حديقة حيوان أسترالية بعد هروب خمسة أسود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغلقت حديقة حيوان أسترالية اليوم الأربعاء بعد هروب خمسة أسود من حظيرتهم.

وقالت حديقة تارونجا للحيوان في سيدني إنه تم العثور على خمسة أسود، أسد بالغ وأربعة أشبال، في منطقة صغيرة بجانب منطقة العرض الخاصة بهم، مع وجود سياج طوله 8ر1 متر يفصلهم عن بقية الحديقة.

وقالت حديقة الحيوان في بيان: "لدى حديقة الحيوان بروتوكولات سلامة صارمة معمول بها لمثل هذا الحادث وتم اتخاذ إجراءات فورية. نجري بانتظام تدريبات لضمان استعدادنا".

وأضافت: "تم نقل جميع الأشخاص الموجودين في الموقع إلى مناطق آمنة. عاد أربعة من الأسود بهدوء إلى حظيرتهم ، وتم تهدئة شبل واحد بأمان. والشبل الآن مستيقظ وبصحة جيدة".

وقالت حديقة تارونجا إن هناك مراجعة كاملة جارية للتأكد من كيفية تمكن الحيوانات من مغادرة الحظيرة.