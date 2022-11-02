دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2334»، الذي صدر برعاية أمريكية في عام 2016، ويحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الأربعاء: «بعدها بأيام عندما جاء دونالد ترامب للحكم، لحس القرار وألغاه فورًا، رغم دعم أمريكا لهذا القرار من الألف إلى الياء».

وناشد تنفيذ القرارين 181 و194، مضيفًا: «هناك 754 قرارا صادرًا عن الجمعية العامة ولم ينفذ منها قرار واحد، أطالب بتنفيذ هذين القرارين فالأول قسم فلسطين، والثاني يعطي اللاجئين حق العودة أو التعويض، وكانا شرطي قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة».

ولفت إلى أهمية تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، جراء إصدار الحكومة البريطانية وعد بلفور، معقبًا: «نحن ظلمنا من قبل أمريكا وبريطانيا، بإصدار الوعد المشؤوم الذي يعطي لمن لا يملك ما لا يستحق».

ونوه إلى «ارتكاب إسرائيل 50 مذبحة خلال وبعد نكبة 1948، كلها مسجلة في سجلات إسرائيل ومعروفة»، قائلًا إن فلسطين تشدد على أهمية اعتراف إسرائيل بتلك الجرائم، وأن تقر بها، وتقدم لفلسطين التعويضات، كما يحدث في أماكن أخرى بالعالم.

وأشار إلى «ما تلا الأمر من تدمير ونهب لأكثر من 500 قرية فلسطينية»، مستطردًا: «كلها محيت عن الوجود، الجرائم لا تسقط بالتقادم، لذلك إننا نطالب كل الأطراف التي ارتكبت تلك الجرائم وساعدت على ارتكابها، بالاعتراف بما اقترفته والاعتذار عنها وجبر الضرر ودفع التعويضات للشعب الفلسطيني».